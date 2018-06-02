Эксперты составили Топ-7 самых ожидаемых новинок в РФ в июне‍

В июне российский авторынок пополнится новыми моделями, среди которых будут как уже известные, так и абсолютно новые.

Среди таковых новый кроссовер Volvo ХС40. Это новая модель компании, которая создана на платформе, разработанной с китайскими партнерами.

Также в России с июня станет доступен кроссовер Toyota C-HR. Сегодня стали известны цены и комплектации, ознакомиться подробно с ними можно на нашем сайте.

Еще в первый месяц лета в России должен появится обновленный Nissan Juke, в котором изменения затронули внешность, интерьер и список опций.

Премиальная компания Lexus в июне вернет в Россию седан IS. Он станет доступен для покупки в трех комплектациях. Стартовая цена на седан составит от 2,3 млн. рублей.

В июне у дилеров еще должен появится универсал Audi RS4 Avant, цена за который составит от 5 375 000 рублей.

Стоит еще вспомнить за Mercedes-Benz X-Klasse, который стал первым пикапом в линейке немецкой марки.

Также до дилеров в июне доберется и новое поколение Mercedes-Benz G-Klasse.