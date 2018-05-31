Эксперты: Количество электрокаров в мире к 2030 году достигнет 125 млн

С каждым годом продажи электромобилей в мире увеличиваются, что связано с активной помощью и созданием различных программ по стимулированию спроса на «зеленые» авто во многих странах.

Только в прошлом году мировые продажи электрокаров выросли на 54% до 3,1 миллиона единиц. Уже к 2030 году эксперты прогнозируют, что количество электрифицированных автомобилей составит 125 млн. единиц.

При этом отмечается, что рост числа таких машин будет напрямую зависеть от властей стран и увеличению различных программ по стимулированию продаж и производства электрокаров.

Также эксперты говорят, что уже в период с 2035 по 2040 г. мировой автопарк «зеленых» авто достигнет показателя 2 млрд.