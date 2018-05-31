Японский автопроизводитель снял с производства дизельную версию своего популярного кроссовера, а вместе с тем и прекратила прием заказов на такой вариант, о чем сообщает Autocar, ссылаясь на представителя компании.
Toyota сняла с производства дизельный кроссовер Toyota RAV4
31.05.2018 16:59
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Сообщается, что кроссовер с дизельным мотором все еще доступен для покупки из складских запасов, однако производство автомобиля, как и прием заказов прекращены.
Выпуск кроссовера с двухлитровым бензиновым двигателем и гибридной установкой продолжается.
Причиной, по которой компания прекратила продажи и производство, стали новые требования к двигателям, которые начнут действовать в Европе.
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