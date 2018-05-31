Яхты Fairline

Приобретение катера – серьезный шаг. Так что возникает вопрос, куда обратиться, чтобы покупка была удачной. Лучший вариант – фирма Fairline, преимущества которой будут рассмотрены далее.

Организация Fairline Russia является официальным дистрибьютором одноименной английской фирмы, оказывающей помощь при реализации катеров в России. Сотрудничество с ней позволяет получить клиенту профессионального проводника, хорошо знакомого с нюансами приобретения и эксплуатации судов. У фирмы имеется официальный сайт – http://www.fairline-russia.com/.

Английская организация Fairline – опытный и авторитетный изготовитель моторных лодок. Его визитная карточка – система корпусов Олесински: за счет динамичных форм и острого носа увеличиваются скоростные свойства таких судов.

Компанией предлагаются различные виды судов: удобные круизеры и быстрые яхты. Помимо продажи катеров и моторных яхт эта фирма предлагает услуги по брокеражу и помогает реализовывать судна с разной историей. Уже обкатанные катера и яхты проходят строгий отбор – тщательно изучается информация о каждом суде, в том числе его преимущества и недостатки.

Выгодные варианты для владельцев судов

Пользователям предлагаются различные оригинальные решения:

Быстрая доставка катера удобным маршрутом. Также клиентам предлагается перегон судов и оказание помощи во время таможенного оформления. Также пользователи могут получить различные виды страхования – КАСКО, медицинскую страховку и так далее. При этом выдаются полисы от известных европейских и российских организаций. Судна проходят регистрацию в Монако, во Франции и в других странах Европы.

Клиенты могут получить дополнительные услуги – ремонт, диагностику и так далее. При необходимости поставляются оригинальные запчасти по европейским ценам. Оплата покупки происходит по удобной схеме.

Причины выбора компании

Вот основные аргументы в пользу выбора этой организации:

Клиентам предлагаются услуги под ключ – помощь с документацией, транспортировка, консультации и так далее.

Обширный выбор – можно как поменять старое судно, как и выбрать лодку с интересной историей. Если предлагаемый вариант не подходит, можно позвонить и попросить подобрать яхту из имеющейся базы.

Для фирмы важнее всего не объем продаж, а удобство клиентов.

Лучший вариант для тех, кто хочет приобрести яхту – обратиться в организацию Fairline. Ведь это авторитетный производитель катеров и яхт, предлагающий разнообразные услуги.