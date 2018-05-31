Тонировочнная пленка и ее виды

Любители быстрой езды на легковом автомобиле внимательно следят за техническим состоянием своего транспортного средства. Обращая внимание и на внешний вид любимого агрегата. Важно всё до мелочей:

обвес авто,

тюнинг,

колесные диски,

тонировка на стеклах.

На последнем пункте хотелось бы остановиться более подробно, узнать какие пленки для тонировки сегодня используются, как они выглядят, как долго служат, какой за ними осуществляется уход. Также узнать подробнее про услуги тонировки автомобилей в Екатеринбурге можно тут http://солнцанет.рф/tonirovanie-avtomobiley/.

Выбираем пленку правильно

Владельцу авто нужно знать, что тонировочные пленки изготавливается из высокотехнологичного искусственного материала. Они бывают:

цветными, металлизированными, Infiniti, комбинированного типа, спаттерные, спаттерно-металлизированные, атермальные, типа Хамелеон, антивандальные, карбон.

Итак, давайте разберемся более подробно, какие же плёнки лучше выбрать, какими они обладают характеристиками и преимуществами. Начать нужно с антивандальной пленки. Как становится понятно из названия, это противоударная пленка, которая дополнительно защищает стекла от вандализма, от несанкционированного доступа грабителей в салон машины. Такая плёнка, оклеенная на стекло, делает конструкцию более прочной и разбить стеклянную поверхность практически невозможно. Поэтому если хочется дополнительно защитить машину, стоит озадачится вопросом и купить именно антивандальную пленку.

Имеет смысл обратить внимание на красивую цветную пленку. Такие материалы имеют пигмент в своем составе. Цвет может быть какой угодно, выбор будет зависеть от волеизъявления владельца. Нельзя обойти стороной металлизированные пленки. На них сверху напылен специальный полимер, который вводится в структуру материала. К сожалению, металлизированный слой создает некоторые помехи радиосигнала. Поэтому в машине, которая оклеена металлизированной пленкой плохо принимает сигнал:

радар-детектор,

мобильный телефон,

может некачественно работать навигатор.

Особое внимание можно обратить на плёнку Инфинити. У неё улучшенные качественные показатели, прекрасное отражение света. Паттерны и плёнки, дополненные красящими веществами, имеют прекрасный внешний вид, долгие эксплуатационные характеристики, но и наиболее высокую стоимость.

Любую из вышеуказанных плёнок можно мыть на автомобильной мойке. Однако существует ограничение. Примерно 7 дней после оклеивания делать этого нельзя. После ограничения снимаются полностью.