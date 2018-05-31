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Названы регионы РФ с самыми высокими продажами премиальных авто

Новости
31.05.2018 10:45
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Российское агентство «Автостат» подготовило новый рейтинг, в который вошли регионы РФ с самым большим показателем продаж премиальных автомобилей за период январь-апрель 2018 года.

Так, эксперты назвали ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных авто. За отчетный период в России было реализовано 44 тысячи новых премиальных автомобилей, каждый третий из которых был продан на территории Москвы.

Столица России и стала лидером по продажам авто премиум-класса с показателем 15 230 проданных авто.

На втором месте располагается Северная столица, где дилеры реализовали 4 950 премиальных моделей авто. Подмосковье вошло в тройку с показателем 4 460 штук. В первой пятерке оказались Краснодарский край Республика Татарстан с показателями 2080 и 1250 авто.

Также в ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных авто оказались:

Свердловская область (1010 ед.),

Ростовская область (945 ед.),

Самарская область (785 ед.),

Нижегородская область (705 ед.),

Челябинская область (670 ед.).

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