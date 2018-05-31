Российское агентство «Автостат» подготовило новый рейтинг, в который вошли регионы РФ с самым большим показателем продаж премиальных автомобилей за период январь-апрель 2018 года.
Названы регионы РФ с самыми высокими продажами премиальных авто
Так, эксперты назвали ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных авто. За отчетный период в России было реализовано 44 тысячи новых премиальных автомобилей, каждый третий из которых был продан на территории Москвы.
Столица России и стала лидером по продажам авто премиум-класса с показателем 15 230 проданных авто.
На втором месте располагается Северная столица, где дилеры реализовали 4 950 премиальных моделей авто. Подмосковье вошло в тройку с показателем 4 460 штук. В первой пятерке оказались Краснодарский край Республика Татарстан с показателями 2080 и 1250 авто.
Также в ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных авто оказались:
Свердловская область (1010 ед.),
Ростовская область (945 ед.),
Самарская область (785 ед.),
Нижегородская область (705 ед.),
Челябинская область (670 ед.).