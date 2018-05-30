Кортеж из автомобилей проекта «Кортеж» был замечен при их выезде из Кремля.
Путин поехал: На видео засняли кортеж из «Кортежей»
На YouTube-канале «ЭмКи-Эм» опубликовали видео с моментом выезда большого количества автомобилей семейства Aurus.
Практически весь президентский кортеж теперь состоит из отечественных автомобилей, которые были разработаны в рамках проекта «Кортеж».
На видео можно увидеть президентский лимузин, седаны, которые получили название Senat и большие минивэны Arsenal.
Напомним, что под маркой Aurus еще выйдет внедорожник и кроссовер, а также в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается мотоцикл сопровождения.
Ранее сообщалось, что автомобили Aurus будут доступны для покупки частным клиентам. Они станут предлагаться с 2019 года, а предзаказы на них начнут принимать после Московского автосалона, который пройдет в августе 2018 года.
Технологию 3D‐печати применили в автомобильном проекте «Кортеж»