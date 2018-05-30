Путин поехал: На видео засняли кортеж из «Кортежей»

Кортеж из автомобилей проекта «Кортеж» был замечен при их выезде из Кремля.

На YouTube-канале «ЭмКи-Эм» опубликовали видео с моментом выезда большого количества автомобилей семейства Aurus.

Практически весь президентский кортеж теперь состоит из отечественных автомобилей, которые были разработаны в рамках проекта «Кортеж».

На видео можно увидеть президентский лимузин, седаны, которые получили название Senat и большие минивэны Arsenal.

Напомним, что под маркой Aurus еще выйдет внедорожник и кроссовер, а также в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается мотоцикл сопровождения.

Ранее сообщалось, что автомобили Aurus будут доступны для покупки частным клиентам. Они станут предлагаться с 2019 года, а предзаказы на них начнут принимать после Московского автосалона, который пройдет в августе 2018 года.

