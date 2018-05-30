Как быстро и просто оплачивать штрафы

Лучше, конечно, не нарушать правила дорожного движения. Но даже если такое случилось, разумно оплачивать штраф сразу. Не откладывая это дело «в долгий ящик».

Во-первых, если успеть в двадцатидневный срок, вам удастся сэкономить. Если, разумеется, вы не совершили правонарушение, на которое не распространяется «льготный тариф».

Во-вторых, все, что откладывается «на потом», имеет печальное свойство забываться. А в случае с неоплатой штрафа это грозит вам большими неприятностями.

Как узнать о штрафе сразу?

Не всегда о нарушении правил дорожного движения вы узнаете от инспектора, который прерывает вашу поездку. В последнее время все чаще постановления выписываются на основе данных камер видеофиксации. В этом случае от момента нарушения правил до получения вами постановления может пройти немало времени. И, например, срок обжалования штрафа может быть безвозвратно утерян.

Оперативно узнать о том, что вам выписан штраф, можно с помощью сервиса «Штрафы ГИБДД». Здесь информация об оформленных постановления появляется практически сразу же, как только с ведения о них поступают в базу госавтоинспекции.

Очень удобно зарегистрироваться на сервисе и настроить схему оповещений. В одном случае информация будет приходить на ваш мобильный в виде смс-сообщений. В другом – в виде писем на электронную почту.

Так или иначе, но о новом штрафе вы узнаете в тот же день, как он появится в базе. А значит, у вас будет время его опротестовать. Если есть для этого основания. Или оплатить со скидкой в 50 процентов. Пока длится «льготный период».

Как быстро и просто оплатить штраф?

Если вы стали пользователем сервиса, проблема своевременной оплаты штрафа для вас просто перестает существовать. Нет ничего проще, чем оплатить штраф через онлайн-сервис. Это займет у вас буквально пару минут.

Кроме того, если к вашему мобильному подключен сервис банк-онлайн, то вы сможете оплачивать штрафы буквально сразу же, как только о них узнаете. Если, конечно, вы полностью согласны с тем, что заслужили их.

Сервис не только позволяет произвести оплату, но и присылает документы, подтверждающие ее. Получается действительно быстро, просто и надежно.

Пользуйтесь сервисом, и вы никогда:

не упустите срок обжалования постановлений;

успеете оплатить штрафы в «льготный период»;

не будете иметь неприятностей из-за неоплаченных во время штрафов.

И не надо ничего вспоминать

Иногда бывает сложно понять, когда и за что вас оштрафовали. Сервис поможет вам разобраться и в этом. Открываете карточку. Здесь есть дата правонарушения и номер постановления. Указана статья КоАП, требования которой нарушены. И даже могут быть прикреплены фотографии с места происшествия.

Даже если прошло несколько дней, эта информация поможет вам восстановить события. А если разбираться по «горячим следам», получив сообщение от сервиса о появлении нового штрафа, можно быстрее и проще доказать свою невиновность.