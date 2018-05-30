Большой кроссовер Hongqi HS7 поступит в продажу до конца года

Китайская марка готовит расширение модельного ряда за счет нового большого кроссовера, тестовый прототип которого замечали еще два года назад.

Новинкой по сути является серийное продолжение концепта S-Concept, но её выпуск был отложен в связи с выходом более приоритетной модели E-HS3 (первый электромобиль марки).

При этом сегодня представители китайской компании сообщили, что презентация Hongqi HS7 состоится в сентябре на автосалоне в Ченду, а на китайском рынке модель поступит в продажу до конца года.

Для китайского рынка автомобиль будет доступен в пяти- и семиместном исполнении. В салоне автомобиля будет предложено много пространства для комфортного нахождения пассажиров.

Для Hongqi HS7 будет доступна полностью цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Силовая линейка модели будет представлена 1,8 и 2,0-литровыми моторами с отдачей от 188 до 231 лошадиной силы. В качестве трансмиссии будет использован шестискоростной автомат. В дальнейшем предложат и гибридную модификацию.