Toyota в России‍ не будет выпускать внедорожник Land Cruiser Prado

В Санкт-Петербурге на заводе Toyota сейчас производят бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4, а это две самых продаваемых модели марки, следом за ними по популярности рамный внедорожник Land Cruiser Prado.

В прошлом году эта модель разошлась тиражом в количестве 13 755 единиц, а это в два раза меньше чем кроссоверов RAV4.

Но несмотря на столь неплохие продажи японский автопроизводитель не намерен Land Cruiser Prado производить в России.

Журналисты «Колёса.ру» пообщались с директором ООО «Тойота Мотор» и узнали почему популярный внедорожник до сих пор поставляется в Россию из Японии, а не производится у нас.

«Для принятия решения о локализации важны не только текущие продажи, но и другие, не столь очевидные факторы. Например, Land Cruiser Prado конструктивно серьезно отличается от моделей Camry и RAV4, которые являются легковыми автомобилями со схожей линейкой двигателей. А Land Cruiser Prado – это рамный внедорожник с другими моторами. Подготовка производства машины, не имеющей почти ничего общего с теми, что уже стоят на конвейере, будет стоить слишком дорого, а значит, не будет выгодна» — цитирует слова представителя японской компании портал «Колеса.ру».

Также было отмечено, что текущие продажи популярного Land Cruiser Prado не достаточные чтобы рассматривать вопрос его локализации в РФ.

Стоит отметить, что с 2013 по 2015 год Prado собирался крупноузловым способом на заводе «Соллерс» во Владивостоке.

После сборку прекратили, так как в Toyota посчитали, что она не целесообразна в долгосрочной перспективе.

Сейчас Toyota Land Cruiser Prado в России предлагается с бензиновыми и дизельным мотором, базовая комплектация внедорожника стоит от 2 289 000 рублей.

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