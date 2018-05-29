В Москве запустили сервис аренды автомобилей по подписке

В российской столице начал работать новый сервис аренды автомобилей. Машины будут предоставлять по подписке, а для этого нужно скачать и зарегистрироваться в приложении Willz.

В мобильном приложении или на сайте сервиса Willz клиент заполняет анкету и предоставляет документы.

Их компания рассматривает 2-3 дня и после утверждения выдает новый автомобиль в аренду. Как удалось узнать «Ведомостям», машины выдает дилерский центр партнер, а среди таких «Рольф».

Контракт с клиентом на аренду автомобиля подписывается минимум на 3 месяца, прервать договор можно в любое время.

В подписку уже включены все налоги, обслуживание, страховки и постановка на учет, а также замена и хранение колесных покрышек.

Парковка и топливо в подписку не входит. Журналистам удалось узнать и расценки на аренду. Так, Volskwagen Tiguan обойдется от 55 тыс. рублей, Audi A5 от 90 тыс. рублей в месяц.

Пока Willz предоставляет для аренды 50 автомобилей, а до конца 2018 года их количество увеличится до 800.

Будут предлагаться модели марок Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, BMW. Пока клиент может оформить только новый автомобиль, но в дальнейшем появится возможность аренды и авто с пробегом.