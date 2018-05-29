Японский кроссовер Mitsubishi Outlander на российском рынке подорожал почти во всех комплектациях на 1,6-2,0%.

Об удорожании сообщает аналитическое агентство «Автостат», которое провело мониторинг цен на новые автомобили в мае.

Так, стало известно, что кроссовер Mitsubishi Outlander в РФ подорожал на 30 тыс. рублей, за исключением комплектаций Instyle и Ultimate с 2.4-литровым двигателем.

Теперь начальная стоимость модели составляет 1 559 000 рублей.

По данным аналитиков, в этом году за первые четыре месяца года Mitsubishi в России продала 7 432 кроссовера Outlander, что в полтора раза больше, чем годом ранее.