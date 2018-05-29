В Петербурге продают выпущенную для В. Путина «Волгу» за 21 млн рублей‍

Интересное предложение появилось на сайте объявлений, где предлагают автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен специально для Владимира Путина.

Именно так и указал продавец на сайте «Юла Авто». Машина оборудована японским двигателем, специально собранным для автомобиля. Еще в «Волге» установлена японская автоматическая коробка передач и есть хромированные колесные диски.

Выпущен и доработан автомобиль был в Нижнем Новгороде специалистами Горьковского автозавода.

Всего существует три экземпляра таких машин, которые отличаются некоторыми деталями и цветом кузова. Стоимость выставленного на продажу образца составляет 21 млн рублей.

Заявленный пробег автомобиля тысячу километров, а сертификатом подлинности этого экземпляра выступает письмо ГАЗ, в котором поздравление, адресованное президенту России. В качестве подарка и выступил ГАЗ-21 «Волга», который выставили на продажу.