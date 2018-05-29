В России готовят новые изменения, которые затронут рынок подержанных автомобилей. Ожидается, что изменения позволят пополнить бюджет на 20 миллиардов рублей в год.
В РФ хотят запретить продажи подержанных машин «из рук в руки»
29.05.2018 11:16
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Речь идет о создании сети аукциона для вторичного рынка. Сейчас разработкой такой сети занимаются в НТИ «Автонет».
Уже совсем скоро специалисты представят первые планы, связанные с аукционизацией рынка автомобилей с пробегом.
Суть сети аукционов заключается в том, что подержанные машины будут продавать на аукционах, а не «из рук в руки».
Кроме этого, в России планируют использовать онлайн платформу. Ожидается, что такие нововведения принесут в бюджет существенные суммы, к тому сеть аукционов позволит избежать серых сделок.
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