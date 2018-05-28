Volkswagen в Китае откроет три новых автомобильных завода

Сразу три новых автозавода немецкий концерн намерен открыть в ближайшие несколько месяцев.

Необходимость открытия трех производственных площадок связана с ростом популярности автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников, а также планов по массовому выпуску новых недорогих электрокаров.

Учитывая, что китайский рынок является крупнейшим в мире, спрос на автомобили в стране есть всегда, а учитывая тот факт, что власти КНР поддерживают производителей в развитии «зеленых» технологий, многие компании стараются использовать все возможности.

К слову по итогам первого квартала текущего года в Китае был зафиксирован 13-процентный рост продаж автомобилей, при этом популярность кроссоверов выросла сразу на 37,2%.