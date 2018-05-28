Качественная резина российского производства

Стоит отметить, что в настоящее время, практически каждый автолюбитель пользуется резиной европейских производителей. Такая резина стоит, как правило, заметно дороже, чем такая же, но отечественного производства.

Существует огромное заблуждение, что резина брендовых европейских производителей намного прочнее и качественней, чем отечественного производства. На самом деле, резина от наших производителей, ничем не уступает, а иногда даже и превосходит в некоторых показателях. К тому же резина от отечественных производителей, стоит на 50-150 процентов дешевле.

Чтобы посмотреть и выбрать самую качественную резину для своего автомобиля, стоит зайти на сайт https://www.td-kama.com. Здесь всегда есть огромный выбор шин от надежного производителя. Мало того, вы всегда можете стать дилером компании, и составить свой собственный процветающий бизнес, который будет приносить хорошие деньги.

Почему стоит выбирать компанию Kama Tyres?

Существует немало преимуществ компании, основной из которых является надежность и превосходное качество. Для производства шин, используется высокотехнологичное оборудование от мировых производителей. Кроме того, компания предлагает огромные скидки оптовым покупателям.

Есть возможность приобрести шины для сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей, а также огромный ассортимент шин для легковых автомобилей. На весь перечень товаров предоставляется официальная гарантия. На сайте компании, вы всегда можете оставить свою заявку, и уже через несколько минут вам обязательно ответят.

Если вы не желайте переплачивать за новые шины, то всегда можете воспользоваться возможностью заказать восстановленные, которые обладают такими же качествами, как и новые. Кроме того, компания обладает огромным опытом в данной сфере. Вот уже на протяжении 45 лет, они выпускают шины высокого качества по самой привлекательной цене.

На сайте компании всегда можно выбрать регион доставки при оптовых покупках. Есть возможность отправлять шины не только в города РФ, но и далеко за пределы страны.

За годы существования, компания добилась того, что она выпускает порядка 13 миллионов шин в год, различной направленности. Любые спорные вопросы, всегда решаются в пользу клиента. Если имеются какие-либо вопросы касательно доставки, качества товара и ассортимента продукции, вы всегда можете их задать непосредственно на сайте компании.

Обращаясь за покупками в Kama Tyres, вы можете быть уверенны в качестве товара, а также в приемлемой цене.