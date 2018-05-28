На совместном предприятии уже осенью этого года стартует производство бензиновых двигателей Mazda, которые будут предназначены для экспорта.
Sollers во Владивостоке уже осенью начнет выпуск двигателей Mazda
28.05.2018 14:28
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В СП планируют, что старт производства моторов состоится уже в середине сентября.
Тестовая сборка и наращивание производства будет осуществляться на протяжении двух-трех месяцев.
Как сообщается, все собираемые на российском предприятии во Владивостоке двигатели будут поставляться исключительно на экспорт.
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