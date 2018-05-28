Sollers во Владивостоке уже осенью начнет выпуск двигателей Mazda

На совместном предприятии уже осенью этого года стартует производство бензиновых двигателей Mazda, которые будут предназначены для экспорта.

В СП планируют, что старт производства моторов состоится уже в середине сентября.

Тестовая сборка и наращивание производства будет осуществляться на протяжении двух-трех месяцев.

Как сообщается, все собираемые на российском предприятии во Владивостоке двигатели будут поставляться исключительно на экспорт.