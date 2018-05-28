Качественные и надежные колесные диски для Форд от Replica

Многие автовладельцы «Форд» пытаются сделать более агрессивным внешний вид машины, лучше всего это получается сделать при помощи стильных дисков. Но, кроме того, чтобы был внешний вид приятен, колеса должны быть устойчивы к неожиданностям на дорогах, будь то резкий поворот, или выбоина, ямка.

Современный рынок предлагает большое количество всевозможных изделий по разной цене десятков, если не сотен, производителей. Чем более неизвестен продавец, тем ниже цена изделия, а вместе с ней и качество. Чтобы не оказаться в непростой ситуации, когда, при небольшой нагрузке, деталь погнется, или в условиях влажности краска облупится, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору изделия.

Колесные диски Replica

Здорово, если вы можете себе позволить купить оригинальные диски «Форд» для своей машины, с ними не возникнет проблем. Но их стоимость достаточно высока, и не каждому автолюбителю по карману. Отличной альтернативой «родным» деталям выступят изделия от Реплика.

Диски Replica для Ford идеально копируют эталонные изделия во всех конструкционных особенностях до мельчайших деталей, картинки и логотипы бренда также совпадают в точности. Даже опытные водители на первый взгляд не отличат фордовское производство от ребрендинга. Полный каталог дисков Реплика вы можете посмотреть на сайте www.diskiplus.ru.

Производство Replica оборудовано по последнему слову техники, заводские условия предусматривают строгий контроль качества на предприятии. Инновационный метод литья позволяет создавать продукты безупречного дизайна без дефектов. Кроме того, специалистов Реплики добились снижения массы колесного диска ,что способствует повышенной маневренности автомобиля.

Технические параметры прошли неоднократную проверку в тестовом режиме и в реальных условиях российских дорог. Длительная эксплуатация показала, что диски Replica выдерживают большую нагрузку и гарантировано остаются в неизменном виде весь срок службы.

Почему профессионалы рекомендуют Реплика

Есть несколько плюсов, из-за которых следует обратить особое внимание на данную продукцию: