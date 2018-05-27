Старый Ford Sierra 1987 года был продан по цене нового Porsche 911

Продали старый хэтчбек на аукционе в Великобритании, а цена за которую был реализован автомобиль, сопоставима с ценой нового Porsche 911.

С молотка ушел необычный хэтчбек Ford Sierra 1987 года, за который новый владелец заплатил 97 500 фунтов или 111 тысяч евро.

Столь высокая цена объясняется тем, что выставленный на аукцион образец является очень редким вариантом заряженного Ford Sierra RS500 Cosworth, которых было выпущено всего 500 экземпляров. Проданный экземпляр является самым первым из всех выпущенных в серии.

Под капотом такого автомобиля располагается двухлитровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 225 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 276 Нм.

В паре с пятискоростной механикой Ford Sierra RS500 Cosworth разгонится до первой сотни за семь секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Пробег проданного экземпляра составил 68 тысяч километров, а также сообщается, что машина была в ДТП, но после её отреставрировали.