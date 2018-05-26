В прошлом месяце новое поколение Toyota Camry петербургской сборки стало доступно для покупки, о чем портал «ТвоёАвто» более подробно сообщал.
Toyota официально начала производство новой Toyota Camry в РФ
При этом только 25 мая на предприятии японской марки в Петербурге состоялось торжественное мероприятие, которое было приурочено успешному запуску модели новой генерации в производство. Одновременно с этим отметили и 10-летний юбилей предприятия.
Для запуска Toyota Camry потребовалась модернизация производства, а инвестиции составили 3,9 миллиарда рублей.
Как отмечают в пресс-службе компании, за десять лет им удалось наладить экспорт на новые рынки, расширить производственные мощности и увеличить объёмы производства. В прошлом году на заводе выпустили 66 684 автомобиля.
«Начало производства Toyota Camry нового поколения – это новый вид искусства в создании современных, технологичных и безопасных автомобилей, это ключ для стабильного роста нашей компании в России и вклада в общество и экономику» — рассказали в компании.