Продажи автомобилей на рынке Китая выросли на 11,1%

Объём автомобильного рынка Китая в прошлом месяце составил 1 913 400 проданных авто, что превышает прошлогодний результат на 11,1%.

По итогам первых четырех месяцев года на рынке КНР было реализовано 8 110 400 новых машин, что на 4,5% больше.

Больше всех прирост продаж показали компании Volkswagen и General Motors, которые сотрудничают с местными компаниями.

Немецкий производитель в Китае реализовал 334 800 автомобилей, что на 11,7%. Американский концерн реализовал 323 870 авто, что на 18,7% больше.