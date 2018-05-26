JAC и Volkswagen начали выпуск первого совместного кроссовера SOL E20X

Китайская и немецкие компании объединили свои усилия и создали новый бренд SOL, под которым планируется выпускать только электромобили, причем с небольшими ценниками.

Соглашение обе компании подписали около двух лет назад и только в прошлом году был представлен новый бренд и его первую модель E20X.

Новинкой является кроссовер, оснащенный электрической силовой установкой. Сегодня стало известно, что JAC и Volkswagen начали выпуск совместного кроссовера SOL E20X на предприятии компании JAC в Китае.

Первым кроссовером стала модель, созданная на базе JAC iEV7S, а следующие новинки уже разработают как говорится с нуля.

Электромотор E20X выдаст 116 лошадиных сил мощности, а запас хода составит 300 км. В продажу новинка поступит в третьем квартале года. Информация о стоимости будет озвучена позднее.