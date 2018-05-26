На YouTube канале Marc W. Zak показали создание копии двигателя BMW M10 из картона. Автор проекта на всю работу потратил год.
Умелец на видео показал, как за год собрал картонный двигатель BMW M10
26.05.2018 20:27
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Детализация картонного мотора впечатляет, ведь это не просто визуальное решение. В нем из бумаги выполнены поршни, шатуны и коленвал.
Все это крутится в ручном режиме. По какой причине был выбран именно мотор BMW M10 не сообщается. Весь процесс создания и сборки двигателя показали в пятиминутном видеоролике.
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