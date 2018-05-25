Запчасти для газа на авто

К сожалению, в современном мире топливо очень быстро дорожает, наряду с продуктами питания. Это связано с бешеной инфляцией, от которой сегодня не уйти, не скрыться. Поэтому каждый человек пытается экономить. Например, переводит свой автомобиль с дизельного топлива, с бензина на газ. Это очень выгодно и удобно. На газе может работать легковая машина, грузовик, некоторые другие виды техники.

Популярные запчасти для газового оборудования

Чтобы перевести машину на газ нужно обратиться в специализированную компанию. Мастера по переводу автомобилей на ГАЗ востребованы на рынке, поэтому скорее всего придется записаться на определенный день и час, чтобы перевести свой автомобиль на газ, сделать его газифицированным.

Современное оборудование — это газобаллонное оборудование, которое передает топливо в виде газа в двигатель авто. Это оригинальная топливная система, которая может быть, как импортной, так и отечественной. Популярные запчасти для таких приборов:

гайки,

переходники,

трубки, шланги,

крепления,

пружинные хомуты,

всевозможные гайки, баллоны, муфты.

Также обратившись специализированный магазин удастся без проблем купить электромагнитная катушка для клапана газа Atikler, которая может понадобиться для ремонта газового оборудования.

Из чего состоит система газового оборудования авто?

Специалисты прекрасно знают, что устройство системы достаточно сложное, но всё-таки машина, которая перешла на ГАЗ имеет эксплуатационные преимущества. Значительно снижается расход на эксплуатацию транспортного средства, что немаловажно. Эта система состоит из основных узлов:

выносного заправочного устройства, газовой магистрали накопления, непосредственно, газового баллона, переключателя и редуктора, фильтра тонкой очистки, газового шланга форсунок, блока управления.

Естественно, в комплект входят и электрические провода. Приобрести все эти элементы можно на сайте eurogas.ua.

Система достаточно сложная. При долгой эксплуатации сломаться может любая деталь. Но сегодня это не проблема, то как можно быстро обратиться в магазин и приобрести всё что необходимо для восстановления работоспособности оборудования, которое работает на газе. Главное, при выявлении какой-либо не поломки срочно обращаться за ремонтом. Также стоит регулярно проходить техническое обслуживание, чтобы не доводить до той самой поломки, не оказаться в форс-мажорных обстоятельствах, когда транспортное средство находится не на ходу.