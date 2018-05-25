Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД
В 2018 году поставить автомобиль на учёт не составит большого труда, главное – придерживаться определенной последовательности действий, но, в любом случае, данная процедура может занять несколько дней. Регистрация права собственности в ГАИ является обязательным условием смены владельца. Смысл её заключается в обращении в местное отделение ГИБДД или по месту регистрации, или в районе фактического пребывания.
Документы, необходимые для постановки на учёт:
- Паспорт технического средства, на первой странице которого размещены все сведения о транспорте: VIN-номер, объём двигателя и количество лошадиных сил, цвет и тип кузова.
- Договор купли-продажи или справка из автосалона.
- Паспорт регистрирующего лица. Это может быть не сам собственник, но лицо, представляющее его услуги по доверенности.
- Страховой полис. Он необязательно должен быть на регистрирующее лицо, главный критерий – его продолжительность, которая должна быть не менее 1 года. Для поддержанных автомобилей потребуется диагностическая карта.
- Заполненный бланк о постановке.
- Квитанция об оплаченной гос. пошлины. Стоимость новых номерных знаков – две тысячи рублей, свидетельства о регистрации технического средства – пятьсот рублей.
Далее, когда все документы на руках, есть два возможных варианта их регистрации:
- Лично, в отделе ГИБДД – выбирается время и дата, когда необходимо привезти на осмотр автомобиль и происходит постановка на учет. Данный процесс может быть довольно долгим из-за больших очередей.
- На портале государственных услуг РФ. Этот вариант довольно удобен и вариантов с выбором времени гораздо больше.
- Тем же, кто ценит свое время, и не готов жертвовать двумя днями ради постановки автомобиля на учет в ГИБДД, советуем посмотреть сайт vgai24.ru.
Следующий этап – осмотр автомобиля инспектором. Главным образом, проверяется VIN-номер и номер шасси, их соответствие предоставленным документам. Если есть поводы для сомнения в подлинности каких-либо пунктов, сотрудники вправе назначить экспертизу с привлечением криминалистов.
Завершающий этап – получение оригинала нового СТС, номерных знаков (необязательно, если у автомобиля уже были гос. номера), пакета документов, которые вы отдавали на проверку и корректировку.
Данная процедура постановки на учёт является обязательной в течении десяти дней, в случае её несоблюдения – грозят штрафы или лишение водительских прав.