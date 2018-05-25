Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД

В 2018 году поставить автомобиль на учёт не составит большого труда, главное – придерживаться определенной последовательности действий, но, в любом случае, данная процедура может занять несколько дней. Регистрация права собственности в ГАИ является обязательным условием смены владельца. Смысл её заключается в обращении в местное отделение ГИБДД или по месту регистрации, или в районе фактического пребывания.

Документы, необходимые для постановки на учёт:

Паспорт технического средства, на первой странице которого размещены все сведения о транспорте: VIN-номер, объём двигателя и количество лошадиных сил, цвет и тип кузова. Договор купли-продажи или справка из автосалона. Паспорт регистрирующего лица. Это может быть не сам собственник, но лицо, представляющее его услуги по доверенности. Страховой полис. Он необязательно должен быть на регистрирующее лицо, главный критерий – его продолжительность, которая должна быть не менее 1 года. Для поддержанных автомобилей потребуется диагностическая карта. Заполненный бланк о постановке. Квитанция об оплаченной гос. пошлины. Стоимость новых номерных знаков – две тысячи рублей, свидетельства о регистрации технического средства – пятьсот рублей.

Далее, когда все документы на руках, есть два возможных варианта их регистрации:

Лично, в отделе ГИБДД – выбирается время и дата, когда необходимо привезти на осмотр автомобиль и происходит постановка на учет. Данный процесс может быть довольно долгим из-за больших очередей.

На портале государственных услуг РФ. Этот вариант довольно удобен и вариантов с выбором времени гораздо больше.

Тем же, кто ценит свое время, и не готов жертвовать двумя днями ради постановки автомобиля на учет в ГИБДД, советуем посмотреть сайт vgai24.ru.

Следующий этап – осмотр автомобиля инспектором. Главным образом, проверяется VIN-номер и номер шасси, их соответствие предоставленным документам. Если есть поводы для сомнения в подлинности каких-либо пунктов, сотрудники вправе назначить экспертизу с привлечением криминалистов.

Завершающий этап – получение оригинала нового СТС, номерных знаков (необязательно, если у автомобиля уже были гос. номера), пакета документов, которые вы отдавали на проверку и корректировку.

Данная процедура постановки на учёт является обязательной в течении десяти дней, в случае её несоблюдения – грозят штрафы или лишение водительских прав.