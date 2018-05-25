Выбор резины для автомобилей

Управляемость и проходимость автомобильного средства в основном зависит от правильно подобранной резины. Стоит понимать, что от того, какие шины используются на легковом автомобиле, зависят комфортные условия и безопасность в процессе поездки.

Критерии выбора хороших шин зависят от соблюдения таких правил:

они должны служить долгий период времени;

не проявлять громких шумов в процессе езды;

сокращают расходы топлива;

автомобиль имеет короткий тормозной путь;

чем легче резина, тем больше будет проявляться плавность хода;

автомобильное средство должно держать правильное направление, а также иметь хорошую управляемость на разных видах покрытия.

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Исходя из условий езды, стоит учитывать характер дорожного покрытия. Именно потому выбор шин будет предназначен:

плохих дорог, где потребуются высокопрофильные шины, с глубоким протектором, а также индексом нагрузки;

скоростное движение потребует специальные низкопрофильные модели, которые выдерживают большую нагрузку;

для движения в городе и за его пределами необходима резина с симметричным или же ассиметричным рисунками, где есть соответствующий индекс скорости.

Необходимо понимать, что автомобильные шины имеют очень важную роль, так как от того, насколько они отвечают параметрам грузоподъемности, дорожному состоянию и скоростному режиму будет обусловливаться работа машины.

При выборе резины для автомобильного средства необходимо обратить внимание на:

Дорожное покрытие, по которому большую часть времени ездит авто. Ширину, потому чем она больше, тем выше шумность будет при увеличении скорости. Мягкость – это показатель, который определяет сокращение шума.

В процессе выбора резины стоит обязательно обращать внимание на целостность протектора, отсутствие каких-либо дефектов и трещин. Правильно подобранные шины являются гарантией исправности и безопасности автомобиля!