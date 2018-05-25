Выбор резины для автомобилей
Управляемость и проходимость автомобильного средства в основном зависит от правильно подобранной резины. Стоит понимать, что от того, какие шины используются на легковом автомобиле, зависят комфортные условия и безопасность в процессе поездки.
Критерии выбора хороших шин зависят от соблюдения таких правил:
- они должны служить долгий период времени;
- не проявлять громких шумов в процессе езды;
- сокращают расходы топлива;
- автомобиль имеет короткий тормозной путь;
- чем легче резина, тем больше будет проявляться плавность хода;
- автомобильное средство должно держать правильное направление, а также иметь хорошую управляемость на разных видах покрытия.
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Исходя из условий езды, стоит учитывать характер дорожного покрытия. Именно потому выбор шин будет предназначен:
- плохих дорог, где потребуются высокопрофильные шины, с глубоким протектором, а также индексом нагрузки;
- скоростное движение потребует специальные низкопрофильные модели, которые выдерживают большую нагрузку;
- для движения в городе и за его пределами необходима резина с симметричным или же ассиметричным рисунками, где есть соответствующий индекс скорости.
Необходимо понимать, что автомобильные шины имеют очень важную роль, так как от того, насколько они отвечают параметрам грузоподъемности, дорожному состоянию и скоростному режиму будет обусловливаться работа машины.
При выборе резины для автомобильного средства необходимо обратить внимание на:
- Дорожное покрытие, по которому большую часть времени ездит авто.
- Ширину, потому чем она больше, тем выше шумность будет при увеличении скорости.
- Мягкость – это показатель, который определяет сокращение шума.
В процессе выбора резины стоит обязательно обращать внимание на целостность протектора, отсутствие каких-либо дефектов и трещин. Правильно подобранные шины являются гарантией исправности и безопасности автомобиля!