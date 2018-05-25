Toyota назвала цены на кроссовер Toyota C-HR для России

Сегодня 25 мая российское подразделение японской компании обнародовало цены и назвало дату старта продаж кроссовера Toyota C-HR.

Как сообщает пресс-служба компании, уже 1 июня 2018 года новый Toyota C-HR станет доступен для предзаказа. Автомобиль будет предложен в трех комплектациях по цене от 1 299 000 рублей.

Пока производитель опубликовал стоимость только базовой версии кроссовера, а полный прайс-лист будет опубликован 1 июня.

Моторная гамма российской версии Toyota C-HR будет представлена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 148 л.с., а также новым 1,2-литровым турбированным агрегатом с отдачей 115 лошадиных сил.

Среди трансмиссий будет доступна шестискоростная механическая коробка передач или вариатор, которые будут работать с передне- или полноприводной системами.