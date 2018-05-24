Купить манипуляторную установку, критерии выбора и варианты монтажа.

Современная спецтехника позволяет выполнять большой объем работ с помощью одного механизма, благодаря тому, что техника имеет несколько разных функций. Одним из таких приспособлений является кран-манипулятор, который предназначается не только для погрузки грузов, но и их транспортировки на любое расстояние. Таким образом, можно одной единицей техники выполнять две довольно сложные задачи, экономя время и денежные средства на эксплуатации разных машин и оплате труда нескольких специалистов. Однако, чтобы выполнить всю работу в сроки, необходимо правильно выбрать манипулятор, учитывая его комплектацию и технические характеристики.

Основные критерии выбора крана-манипулятора

При покупке данного вида техники необходимо, прежде всего, обращать внимание на следующие критерии:

Вылет стрелы – максимальная длина, на которую может быть вытянута стрела крана. Стоит отметить, что чем больше вылет, тем функциональнее и практичнее механизм; Грузоподъемность на минимальном и максимальном вылете стрелы – одна из важных характеристик, которая является произведением массы транспортируемых грузов. Различают легкие (менее 5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (более 10 тонн) манипуляторные установки; Сфера применения – данная техника подходит для эксплуатации в самых разных целях, однако чаще всего манипуляторные установки используются в строительстве, на лесоповалах, в пищевой и горнодобывающей промышленности.

Основные варианты монтажа.

Монтаж крано-манипуляторной установки на грузовой автомобиль осуществляется несколькими способами:

Непосредственно за кабиной машины; Крепится на заднем свесе рамы грузовика; Фиксация на тягаче; Установка на полуприцепе машины.

Следует отметить, что обычно установка происходит одним из первых двух вариантов, потому что в таких случаях остается дополнительное место для размещения какого-либо оборудования или платформы, которая предназначается для транспортировки всевозможных грузов. Монтаж на тягач грузовика подходит для манипуляторных установок с высокой грузоподъемностью. А на полуприцеп крепятся краны-манипуляторы, как правило, для того, чтобы дополнительно пользоваться различными вспомогательными шасси.

Варианты навесного оборудования

К манипуляторам можно дополнительно использовать разнообразное навесное оборудование, с помощью которого устройство можно сделать универсальным и приспособить для выполнения многих задач:

Захваты для лесоматериала, бревен, сена, бочек, а также разных опор; Двухчелюстные и многочелюстные грейферы; Люльки; Буры; Грейферы для фасованных грузов; Приспособления для опорожнения контейнеров; Вилочные подхваты; Челюсти для укладки камня.

Все вышеперечисленное оборудование можно поменять за считанные минуты без использования какого-либо специального оборудования. Наличие нескольких установок позволит улучшить продуктивность производственных процессов.

Комплектующие кранов-манипуляторов.

Для максимально удобной работы техника может быть укомплектована следующими приспособлениями:

Радиоуправление для больших и малых кранов; Функция «Экстра скорость»; Функция «Экстра сила»; Устройство ограниченного подъема; Дисплей для графического отображения состояния работы механизма; Функция контроля за работой техники через мобильное устройство; Управление с кресла на колонне; Лебедка; Гидростанция 12/24V.

Благодаря тщательно продуманному выбору дополнительных систем и комплектующих можно сделать технику более мобильной, функциональной, комфортной, а также безопасной в эксплуатации.

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также транспортировки различных грузов пользователи чаще всего отдают предпочтение кранам-манипуляторам, грузоподъемность которых составляет 2,5 тонн либо 10 тонн. Такой выбор связан с тем, что техника на 2,5 тонн отлично подходит для работы с небольшими грузами, а машины на 10 тонн позволяют перевозить достаточно тяжелые грузы. Таким образом, не нужно будет эксплуатировать технику больших мощностей для работы с легкими грузами.

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