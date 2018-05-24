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Купить манипуляторную установку, критерии выбора и варианты монтажа.

Авто советы
24.05.2018 12:24
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Современная спецтехника позволяет выполнять большой объем работ с помощью одного механизма, благодаря тому, что техника имеет несколько разных функций. Одним из таких приспособлений является кран-манипулятор, который предназначается не только для погрузки грузов, но и их транспортировки на любое расстояние. Таким образом, можно одной единицей техники выполнять две довольно сложные задачи, экономя время и денежные средства на эксплуатации разных машин и оплате труда нескольких специалистов. Однако, чтобы выполнить всю работу в сроки, необходимо правильно выбрать манипулятор, учитывая его комплектацию и технические характеристики.

Основные критерии выбора крана-манипулятора

При покупке данного вида техники необходимо, прежде всего, обращать внимание на следующие критерии:

  1. Вылет стрелы – максимальная длина, на которую может быть вытянута стрела крана. Стоит отметить, что чем больше вылет, тем функциональнее и практичнее механизм;
  2. Грузоподъемность на минимальном и максимальном вылете стрелы – одна из важных характеристик, которая является произведением массы транспортируемых грузов. Различают легкие (менее 5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (более 10 тонн) манипуляторные установки;
  3. Сфера применения – данная техника подходит для эксплуатации в самых разных целях, однако чаще всего манипуляторные установки используются в строительстве, на лесоповалах, в пищевой и горнодобывающей промышленности.

Основные варианты монтажа.

Монтаж крано-манипуляторной установки на грузовой автомобиль осуществляется несколькими способами:

  1. Непосредственно за кабиной машины;
  2. Крепится на заднем свесе рамы грузовика;
  3. Фиксация на тягаче;
  4. Установка на полуприцепе машины.

Следует отметить, что обычно установка происходит одним из первых двух вариантов, потому что в таких случаях остается дополнительное место для размещения какого-либо оборудования или платформы, которая предназначается для транспортировки всевозможных грузов. Монтаж на тягач грузовика подходит для манипуляторных установок с высокой грузоподъемностью. А на полуприцеп крепятся краны-манипуляторы, как правило, для того, чтобы дополнительно пользоваться различными вспомогательными шасси.

Варианты навесного оборудования

К манипуляторам можно дополнительно использовать разнообразное навесное оборудование, с помощью которого устройство можно сделать универсальным и приспособить для выполнения многих задач:

  1. Захваты для лесоматериала, бревен, сена, бочек, а также разных опор;
  2. Двухчелюстные и многочелюстные грейферы;
  3. Люльки;
  4. Буры;
  5. Грейферы для фасованных грузов;
  6. Приспособления для опорожнения контейнеров;
  7. Вилочные подхваты;
  8. Челюсти для укладки камня.

Все вышеперечисленное оборудование можно поменять за считанные минуты без использования какого-либо специального оборудования. Наличие нескольких установок позволит улучшить продуктивность производственных процессов.

Комплектующие кранов-манипуляторов.

Для максимально удобной работы техника может быть укомплектована следующими приспособлениями:

  1. Радиоуправление для больших и малых кранов;
  2. Функция «Экстра скорость»;
  3. Функция «Экстра сила»;
  4. Устройство ограниченного подъема;
  5. Дисплей для графического отображения состояния работы механизма;
  6. Функция контроля за работой техники через мобильное устройство;
  7. Управление с кресла на колонне;
  8. Лебедка;
  9. Гидростанция 12/24V.

Благодаря тщательно продуманному выбору дополнительных систем и комплектующих можно сделать технику более мобильной, функциональной, комфортной, а также безопасной в эксплуатации.

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также транспортировки различных грузов пользователи чаще всего отдают предпочтение кранам-манипуляторам, грузоподъемность которых составляет 2,5 тонн либо 10 тонн. Такой выбор связан с тем, что техника на 2,5 тонн отлично подходит для работы с небольшими грузами, а машины на 10 тонн позволяют перевозить достаточно тяжелые грузы. Таким образом, не нужно будет эксплуатировать технику больших мощностей для работы с легкими грузами.

В Украине купить манипуляторную установку можно в компании «Партек Украина» — официальный дистрибьютор итальянского производителя Fassi, который предлагает достаточно большой ассортимент техники с отличными характеристиками, различные виды навесного оборудования и комплектующих. Также в компании вы можете заказать установку манипулятора на различные виды грузовых шасси или полуприцеп.

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