Купить манипуляторную установку, критерии выбора и варианты монтажа.
Современная спецтехника позволяет выполнять большой объем работ с помощью одного механизма, благодаря тому, что техника имеет несколько разных функций. Одним из таких приспособлений является кран-манипулятор, который предназначается не только для погрузки грузов, но и их транспортировки на любое расстояние. Таким образом, можно одной единицей техники выполнять две довольно сложные задачи, экономя время и денежные средства на эксплуатации разных машин и оплате труда нескольких специалистов. Однако, чтобы выполнить всю работу в сроки, необходимо правильно выбрать манипулятор, учитывая его комплектацию и технические характеристики.
Основные критерии выбора крана-манипулятора
При покупке данного вида техники необходимо, прежде всего, обращать внимание на следующие критерии:
- Вылет стрелы – максимальная длина, на которую может быть вытянута стрела крана. Стоит отметить, что чем больше вылет, тем функциональнее и практичнее механизм;
- Грузоподъемность на минимальном и максимальном вылете стрелы – одна из важных характеристик, которая является произведением массы транспортируемых грузов. Различают легкие (менее 5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (более 10 тонн) манипуляторные установки;
- Сфера применения – данная техника подходит для эксплуатации в самых разных целях, однако чаще всего манипуляторные установки используются в строительстве, на лесоповалах, в пищевой и горнодобывающей промышленности.
Основные варианты монтажа.
Монтаж крано-манипуляторной установки на грузовой автомобиль осуществляется несколькими способами:
- Непосредственно за кабиной машины;
- Крепится на заднем свесе рамы грузовика;
- Фиксация на тягаче;
- Установка на полуприцепе машины.
Следует отметить, что обычно установка происходит одним из первых двух вариантов, потому что в таких случаях остается дополнительное место для размещения какого-либо оборудования или платформы, которая предназначается для транспортировки всевозможных грузов. Монтаж на тягач грузовика подходит для манипуляторных установок с высокой грузоподъемностью. А на полуприцеп крепятся краны-манипуляторы, как правило, для того, чтобы дополнительно пользоваться различными вспомогательными шасси.
Варианты навесного оборудования
К манипуляторам можно дополнительно использовать разнообразное навесное оборудование, с помощью которого устройство можно сделать универсальным и приспособить для выполнения многих задач:
- Захваты для лесоматериала, бревен, сена, бочек, а также разных опор;
- Двухчелюстные и многочелюстные грейферы;
- Люльки;
- Буры;
- Грейферы для фасованных грузов;
- Приспособления для опорожнения контейнеров;
- Вилочные подхваты;
- Челюсти для укладки камня.
Все вышеперечисленное оборудование можно поменять за считанные минуты без использования какого-либо специального оборудования. Наличие нескольких установок позволит улучшить продуктивность производственных процессов.
Комплектующие кранов-манипуляторов.
Для максимально удобной работы техника может быть укомплектована следующими приспособлениями:
- Радиоуправление для больших и малых кранов;
- Функция «Экстра скорость»;
- Функция «Экстра сила»;
- Устройство ограниченного подъема;
- Дисплей для графического отображения состояния работы механизма;
- Функция контроля за работой техники через мобильное устройство;
- Управление с кресла на колонне;
- Лебедка;
- Гидростанция 12/24V.
Благодаря тщательно продуманному выбору дополнительных систем и комплектующих можно сделать технику более мобильной, функциональной, комфортной, а также безопасной в эксплуатации.
Для выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также транспортировки различных грузов пользователи чаще всего отдают предпочтение кранам-манипуляторам, грузоподъемность которых составляет 2,5 тонн либо 10 тонн. Такой выбор связан с тем, что техника на 2,5 тонн отлично подходит для работы с небольшими грузами, а машины на 10 тонн позволяют перевозить достаточно тяжелые грузы. Таким образом, не нужно будет эксплуатировать технику больших мощностей для работы с легкими грузами.
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