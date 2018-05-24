Lamborghini выпустит кроссовер Urus на гоночную трассу

Компания Lamborghini решила свой первый внедорожник URUS отправить на гоночную трассу, вот только внедорожный спорткар будет не участником заезд, а выступит в роли пейс-кара.

Lamborghini уже анонсировала данный автомобиль, но пока его характеристики раскрывать не стала, показав только внешность.

Пейс-кар URUS выкрашен в желтый цвет и на его кузов нанесли всевозможные аппликации.

Внедорожник будет принимать участие в серии Super Trofeo Europe, которая является монокубком Lamborghini.

В этой серии учавствуют только Lamborghini Huracan Super Trofeo, созданные исключительно для кубка. Напомним, в серийном URUS установлен 4,0-литровый битурбированный мотор мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента.