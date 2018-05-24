Китайская Changfeng начала продажи нового роскошного кроссовера Mattu

На китайский автомобильный рынок вышел новый роскошный кроссовер от китайской марки Changfeng.

Для покупки новый Changfeng Mattu предлагается в семи комплектациях по цене от 116 800 до 158 800 юаней или от 1,13 до 1,54 миллиона рублей.

Кроссовер получил следующие габариты: 4696/1906/1709 мм. Расстояние между осями составит 2 700 мм. Моторная гамма автомобиля представлена только одним силовым агрегатом. Этим мотором является бензиновый турбированный двигатель с прямым впрыском объёмом 1,6 литра.

Мощность агрегата составляет 200 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 270 Нм. Среди трансмиссий будет доступна шестискоростная механическая или роботизированная коробки передач.

В списке оборудования модели, которая позиционируется как конкурент Lynk&Co 01 и WEY VV5, будет информационно-развлекательная система с навигацией, датчики давления в шинах, задний и передний парктроник, камера заднего вида и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.