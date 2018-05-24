Российские дизайнеры представили ГАЗ-24‍ «Волгу» будущего

Данные изображения не основываются на автомобилях предыдущего поколения, при этом демонстрируют то как могла бы выглядеть премиальная российская модель в удлиненном варианте. Изображения оказались в распоряжении портала «Газета.ру»

Напомним последняя «Волга» сошла с конвейера почти 10 лет назад. Потом Горьковский автозавод начал выпускать Volga Siber, но эта модель тоже долго не продержалась на конвейерной линии.