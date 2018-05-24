В Сети показали уникальные рендерные изображения новой «Волги», которые создали российские дизайнеры Сергей Ходырев и Александр Шторм.
Российские дизайнеры представили ГАЗ-24 «Волгу» будущего
24.05.2018 06:49
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Данные изображения не основываются на автомобилях предыдущего поколения, при этом демонстрируют то как могла бы выглядеть премиальная российская модель в удлиненном варианте. Изображения оказались в распоряжении портала «Газета.ру»
Напомним последняя «Волга» сошла с конвейера почти 10 лет назад. Потом Горьковский автозавод начал выпускать Volga Siber, но эта модель тоже долго не продержалась на конвейерной линии.
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