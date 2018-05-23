Китайский автопроизводитель снова вернулся на российский авторынок, правда пока в нашей стране возобновили продажи «старых» автомобилей, но производитель обещает расширить модельный ряд за счет двух новинок.
JAC возобновила продажи своих кроссоверов на рынке России
Так, JAC возобновила продажи своих кроссоверов на рынке России. Речь идет о моделях S3 и S5, сборка которых стартовала на заводе ГК AllurGroup в казахстанском Костанае, откуда и привозят автомобили в Россию.
Стоимость на кроссовер S3 стартует с отметки 699 000 рублей, а S5 оценен в 799 000 рублей минимум. В дальнейшем компания намерена расширить модельный ряд, предложив еще пикап Т6 и новый электромобиль, которые могут появится уже осенью, пишет «Российская газета».
Автомобиль компании JAC T6 представляет собой рамный пикап, длина которого составляет 5,3 литра. Он на китайском рынке предлагается с двухлитровым бензиновым и дизельным моторами, пару которым составляет механическая трансмиссия, работающая в паре с задне- или полноприводной системами. Что касается электромобиля, то в Россию может приехать iEV4 или iEV7.