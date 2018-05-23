Китайский автопроизводитель снова вернулся на российский авторынок, правда пока в нашей стране возобновили продажи «старых» автомобилей, но производитель обещает расширить модельный ряд за счет двух новинок.

Так, JAC возобновила продажи своих кроссоверов на рынке России. Речь идет о моделях S3 и S5, сборка которых стартовала на заводе ГК AllurGroup в казахстанском Костанае, откуда и привозят автомобили в Россию.

Стоимость на кроссовер S3 стартует с отметки 699 000 рублей, а S5 оценен в 799 000 рублей минимум. В дальнейшем компания намерена расширить модельный ряд, предложив еще пикап Т6 и новый электромобиль, которые могут появится уже осенью, пишет «Российская газета».

Автомобиль компании JAC T6 представляет собой рамный пикап, длина которого составляет 5,3 литра. Он на китайском рынке предлагается с двухлитровым бензиновым и дизельным моторами, пару которым составляет механическая трансмиссия, работающая в паре с задне- или полноприводной системами. Что касается электромобиля, то в Россию может приехать iEV4 или iEV7.