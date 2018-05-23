Volkswagen обновила бюджетный седан Voyage и хэтчбек Gol

Модели Volkswagen Voyage и Volkswagen Gol получали последнее обновление два года назад, но теперь их обновили снова.

Напомним, что обе бюджетные модели создавались на базе предыдущей генерации автомобиля Polo. Серийное производство этих автомобилей налажено на предприятии в Бразилии.

Новое обновление принесло седану и хэтчбеку пересмотренные бамперы, решетку радиатора, оптику, а вот в интерьере среди изменений можно отметить только информационно-развлекательную систему, которая получила расширенный функционал.

В списке оборудования появился кондиционер. Моторная гамма автомобилей представлена прежними силовыми установками.

Так, линейка двигателей по-прежнему представлена литровым двигателем, который работает на этаноле и бензине, но был доработан и теперь его мощность составляет 85 и 75 л.с.

Второй двигатель имеет объём 1,6 литра и мощность 104 и 101 л.с. на бензине и этаноле. Старт продаж обновленных моделей состоится в ближайшее время.