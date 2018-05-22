Покраска автомобиля

Рано или поздно любой автомобилист сталкивается с необходимостью покраски авто. Так же есть разница покраски автомобиля целиком, либо в некоторых местах. Новая краска налаживается выборочно в том случае, если существует несколько повреждений.

Например, при появлении небольшой вмятины краска в том месте лопнет. Необходимо произвести ряд некоторых процедур. Для начала вмятину следует рихтовать, на данный момент процесс не займёт много времени, так как существуют специальные присоски. Они с лёгкостью вытягивают небольшие повреждённые участки. Если такой инструмент не справиться в ход идут молотки и различные гидравлические системы. Следующим этапом после рихтовки следует зачистка. Выполняется шлиф машинками различного типа. После того как повреждённый участок лишен остатков краски, можно начинать наносить шпаклёвку. Использовать необходимо конечно именно специальную автомобильную шпаклёвку с загустителем. Наносить необходимо одним мазком. По возможности изначально автомобиль рихтуется таким образом, что бы слой шпаклёвки был как можно тоньше.

На этом расходном материале экономить точно не стоит, выбирать желательно качественный и фирменный товар. После нанесения шпаклёвки она должна высохнуть, далее можно начинать её зачищать. Главное в этот момент воссоздать изначальную форму проблемного участка. Следующим шагом наноситься грунтовка, обычно серого цвета. Наноситься она так же как и краска с пульверизатора, имеет матовую структуру. Наносить её необходимо для того, что бы после покраски, шпаклёванные участки не отличались оттенком.

Далее начинается самый ответственный этап, это конечно сама покраска. Узнать подробнее про покраску порогов автомобиля и заказать эту услугу в Москве можно тут http://www.alfa-servis.com/pokraska/pokraska-porogov-avtomobilya/. Если у человека нет опыта в покраске автомобиля пульверизатором, лучше потренироваться на чём, то другом. Ведь краска не так дёшево стоит. Вся сложность заключается в том, что если переборщить с краской она может потечь, оставляя за собой потёки. Наносить необходимо в несколько слоёв. После прохождения всех этапов, автомобиль будет выглядеть как новый.

Так же большой проблемой остаётся поварка автомобиля. Данная процедура не из самых дешевых, я устранить гнилые элементы своими руками не так-то просто. Даже опытный сварщик не с первого раза поварит автомобиль. Вырезая погнившие элементы, их необходимо заменить новыми. Довести деталь до покраски.