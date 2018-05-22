Потеряны ключи от авто: варианты решения проблемы

Многие автомобилисты, особенно если они только недавно получили права и сели за руль, сталкиваются с ситуацией, когда ключи от их транспортного средства куда-то задевались и возникла проблема – как его завести или открыть дверцу. Беда еще и в том, что пойти стандартным путем – сделать дубликат, здесь нельзя, ведь его просто не с чего делать. Но если Вы стали одним из тех невнимательных водителей, которые остались без ключиков к машине, то печалиться не стоит – существуют варианты исправить эту ситуацию относительно безболезненно.

Современные технологии в помощь

Сейчас существует огромное количество разнообразных вещей, которые помогут открыть дверцу в машину или завести ее двигатель, даже если были потеряны ключи. Конечно, сделать это могут обычно только опытные специалисты, поэтому придется немного раскошелиться. Как-никак, а современное оборудование для коррекции одометров или другие подобные вещи нужно просто уметь использовать.

В нынешнее время большинство моделей автомобилей оборудованы электронными замками с системой управления посредством специальных кнопок на панели управления. Если ключ потерялся – не беда, ведь осталась электрическая схема, к которой можно подключиться и сделать все действия по запуску движка другим путем. Отличным вариантом в этом плане являются универсальные программаторы – специальные приспособления, с помощью которых можно выполнять программирование самых разных микросхем по алгоритмам, заложенным в них производителем. Один программатор может отлично справиться с огромным количеством микросхем и программировать им можно самые разные функции, а не только запуск движка или какие-либо другие управляемые ключом функции в машине.

Работать с программатором сможет человек, который уже сталкивался с задачей программирования самых элементарных микросхем, поэтому если Вы не принадлежите к их числу, то лучше попросить знающего товарища или пригласить мастера. Иначе можно заблокировать или испортить еще и другие функции.

Классика – используйте отмычку

Что делать, если нечем провернуть замок, а во всяких программаторах и других современных штучках Вы не разбираетесь? Ответ прост – достаточно использовать старую добрую отмычку, которая открыла уже далеко не один замок даже без ключей. Отмычки для авто разработаны таким образом, что легко вскроют замок любой сложности в самое короткое время. Важной особенностью изделия является то, что при грамотном использовании оно не способно навредить замку и нанести ему какой-либо урон.

Вот такие простые варианты помогут справиться с машиной, даже если ключи от нее безнадежно потеряны.