Как работает современная логистическая компания Свифт Транс

Московская логистическая компания Свифт Транс — http://swiftrans.ru/ работает в сфере международных грузоперевозок уже несколько лет, ежегодно увеличивая оборот и количество открытых представительств. Согласно социологическим опросам, предприниматели, юридические и частные лица чаще всего обращаются к компаниям, которые предоставляют весь спектр услуг по логистике. Свифтранс работает, как с отдельными услугами, так и с организацией международных перевозок «под ключ».

Что входит в спектр услуг Swiftrans

При заказе комплекса услуг можно рассчитывать не только на поставку груза, но и на консультацию от логистов и брокеров, на сопровождение, оформление всей необходимой документации. Наличие развитой инфраструктуры в виде собственных представительств и консолидационных складов упрощает и ускоряет доставку.

Согласно условиям самой компании, отправка возможна в любую часть Европы, Азии, СНГ или Америки (именно в этих городах имеются собственные представительства). Минимальный вес составляет всего 1 килограмм без ограничения по объему. При необходимости на приемном складе выполняется упаковка в соответствии с международными таможенными требованиями. К отправке принимаются товары общего пользования, жидкости в бочках и цистернах, сельскохозяйственная продукция, сырье, опасные грузы (1-9 категория), электроника и другое. Для оптимизации формируются сборные и мультимодальные грузы разным типом транспорта.

Преимущества работы компании Свифтранс

При обращении к компании заказчики могут рассчитывать на комплексное сопровождение всей сделки. Юридическое взаимоотношение сторон при отправке крупных грузов или партий продукции подтверждается составляемым договором, где описываются обязанности и ответственность сторон.

Отправка из Европы, Азии в Россию осуществляется на автомобильном, морском, железнодорожном и авиатранспорте. По прибытию возможно бесплатное хранение груза на складе до 10 дней.

Центральный офис расположен в Москве. Но по обхвату представительств компания занимает практическую всю Евразию. Это позволяет формировать сборные и мультимодальные грузы для отправки в с перегрузкой в любых регионах. Прямая поставка возможна от склада к двери, двери к двери, склада к складу или двери к складу.

Клиенты отмечают доступные цены на услуги и компетентность специалистов компании Свифтранс.