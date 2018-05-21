Peugeot приостановила выпуск «горячего» хэтчбека Peugeot 308 GTi

Производитель автомобилей Peugeot приостанавливает выпуск «горячего» хэтчбека Peugeot 308 GTi, что связано с необходимостью дорабатывать двигатель модели под новые стандарты.

Уже с сентября этого года начинает действовать новый экологический стандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), в связи с чем некоторые производители останавливают выпуск некоторых своих моделей.

В частности, компании BMW и Audi уже остановили производство нескольких своих моделей. Теперь по причине нового экостандарта прекращается производство 308 GTi.

Специалисты компании для этой модели доработают 1.6-литровый турбированный двигатель, который оснастят дополнительным фильтром твердых частиц.

При этом в компании уверяют, что мощность двигателя не потеряется и составит все те же 272 л.с.