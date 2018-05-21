В компании Bosch создают новую систему безопасности, которая может спасти мотоциклиста от серьезных травм.
Компания Bosch создала систему безопасности для мотоциклов
21.05.2018 17:29
93 0
Пока такая технология разработана в рамках эксперимента, а её суть предотвратить падение мотоцикла в случае потери сцепления колес с дорожным покрытием.
Для этого предлагается встраивать в мотоцикл небольшого размера «реактивные двигатели», правда воспользоваться ими можно будет только раз.
Суть технологии состоит в том, чтобы при начале потери сцепления с дорогой система выбрасывала струю сжатого воздуха, которая создаст обратную тягу, а это позволит вернутся колесу на необходимую траекторию.
Комментарииcomments powered by HyperComments