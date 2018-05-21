Компания Changan вывела на тестовые испытания внедорожник CS85

Тестирование новинки проводятся на территории Китая, где и заметили новинку. В основе купеобразного кроссовер Changan CS85 расположится платформа обычного кроссовера Changan CS75.

С технической точки зрения новинка мало чем будет отличаться от соплатформенника, при этом у модели будет новая внешность.

В частности, новый Changan CS85 получит более стремительный силуэт, а также модернизированную оптику, иные задние фонари, новые бамперы и радиаторную решетку.

Салон также получит новый дизайн в отличие от CS75. Что касается силовой линейки, то она будет представлена полуторалитровым турбированным мотором с отдачей 178 л.с. в паре с двигателем будет работать шестискоростная механика или автомат, которые передадут крутящий момент на переднюю или обе оси.