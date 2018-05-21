Королева принцу Гарри на свадьбу подарила Jaguar E-Type Concept Zero

Подаренный автомобиль существует в единственном экземпляре и создавался по заказу на свадьбу Принца Гарри и Меган Маркл.

Jaguar E-Type Concept Zero получил номер E190518, а выпущен он был еще в 1968 году, но по заказу его отреставрировали, а также использовали электрическую силовую установку, мощность которой составляет 225 л.с.

В целом новая модель идентична родстеру E-Type 60-х годов. Множество компонентов для Jaguar E-Type Concept Zero было позаимствовано от электрического I-Pace.

Запас хода автомобиля составляет 270 километров. Разгон Jaguar E-Type Concept Zero до первой сотни осуществляется за 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.