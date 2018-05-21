Маск представил самую быструю версию Tesla Model 3 Performance‍

Глава компании через Twitter раскрыл данные и назвал цены на модификации Tesla Model 3 Dual Motor AWD и Tesla Model 3 Performance.

Илон Маск рассказал, чем модели будут отличатся и какие в них будут стоять моторы. Как оказалось, в полноприводных седанах на передней оси будет установлен электрический двигатель переменного тока, он больше подходит для динамичной езды, а на задней оси электрокаров установят мотор на постоянных магнитах. Такой электродвигатель больше ориентирован на максимальный пробег.

Заказать второй мотор для Tesla Model 3 можно будет только в версии Model 3 Long Range. За него дополнительно попросят 5 тысяч долларов.

Что касается версии Performance, то для нее подготовили максимальную комплектацию, в которой еще за дополнительную плату можно будет докупить автопилот. За него в отдельности попросят 5 000 долларов.

Маск запросил за Tesla Model 3 Performance от 78 000 долларов, а за эти деньги клиент получит электрокар, который по динамике лучше, чем BMW M3.

По заявлению главы Tesla двухмоторный седан в модификации Performance сможет совершать разгон от 0 до 96 км/ч за 3,5 секунды.

Model 3 Performance станет доступен для заказа с 3 июля, но тут нужно учесть, что заавод Tesla не справляется с заказами и ожидать свою полноприводную версию придется свыше полугода.