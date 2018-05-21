Минивэн Hyundai H-1 обзавелся роскошной версией Limousine

Корейский производитель автомобилей представит новую версию для своего минивэна, которая является самой роскошной и позиционируется компанией как «лимузин».

В частности, новая модификация создавалась для минивэна известного на домашнем для компании рынка как Grand Starex ( в России Н-1).

Отличаться роскошный вариант будет новым передний и задним бамперами, иной радиаторной решеткой, а также новыми передними и задними фонарями.

Иное оформление будет и в салоне. Так, Grand Starex Limousine получил хромированные бамперы, пороги и решетку радиатора.

В салоне будет перегородка, из которой будет выезжать 21,5-дюймовый экран. Во втором ряду «лимузина» будет два отдельных сидения с подлокотниками, а также восьмидюймовый сенсорный экран для управления телевизоров.

Еще в салоне будет аудиосистема с 11 динамиками. О моторной гамме автомобиля в исполнении Grand Starex Limousine не сообщается. Стоимость новинки будет названа в начале следующего месяца. Стандартный минивэн на корейском рынке предлагается за 23 650 000 вон минимум или 1,36 миллиона рублей.