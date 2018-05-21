Volkswagen на выставке SOWO представила пять особенных концептов

Презентация концептуальных моделей проходила в рамках выставки SOWO в США, которая проходила в период с 17 по 20 мая. В общей сложности производитель показал пять концептов. Дизайн некоторых из них был предложен фанатами марки, а объединяет все концепты флуоресцентная желтая тема.

Все автомобили создавались на базе серийных автомобилей, но отличаются различными деталями и оформлением кузова.

Первый концепт получил название Volkswagen Golf R Abstract и отличается он камуфляжной пленкой на кузове, колесными дисками размером 20 дюймов от ABT Sportsline, а также хромированными элементами, спортивными пружинами подвески и заниженным дорожным просветом.

Второй концепт основан на базе Volkswagen Jetta R-Line. Он получил белые колесные диски, уменьшенный дорожный просвет, желтые корпуса боковых зеркал, глянцевую черную крышу и колесные диски размером 19 дюймов.

Третьим концептом стал Volkswagen Tiguan R-Line Aero с пневмосистемой 3P Air Management System от Air Lift Performance и 20-дюймовыми колесными дисками.

Следующий концепт носит название Volkswagen Arteon R-Line Highlight. Модель имеет некоторых элементы из пакета R-Line, оформление кузова все с той же флуоресцентной желтой пленкой, а также 20-дюймовые колесные диски и уменьшенный дорожный просвет.

Ну и наконец еще одной концептуальной моделью стал Volkswagen Atlas Tanner Foust SEMA, который превратили во внедорожный автомобиль с дополнительным оборудованием.