10 самых популярных японских кроссоверов и внедорожников в России

Рейтинг самых популярных японских кроссоверов и внедорожников в России основан на данных по продажам за первый квартал этого года.

В списке оказались только японские модели SUV, а возглавил его кроссовер Тойота РАВ-4, у которого продажи хоть и сократились на 9.7% до 6 262 проданных штук, но тем не менее он все также является одним из самых продаваемых в России.

На втором месте оказался кроссовер марки Ниссан — X-Trail. Его продажи в период январь-март 2018 года составили 4 960 штук, тогда как ранее результат был 3 880 ед.

Третьей самой популярной модель японского происхождения среди кроссоверов стал Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в количестве 4 591 ед.

Четвертое и пятое место в списке оказалось за Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander с показателями 4398 и 4308 проданных штук соответственно.

Далее в рейтинге оказались:

Toyota Land Cruiser (3275 шт.);

Nissan Terrano (2864 шт.);

Mitsubishi Pajero Sport (1741 шт.);

Lexus NX (1629 шт.);

Lexus RX (1525 шт.).

Источник: АвтостатИнфо