Эксперты назвали ТОП-5 инноваций, которые изменят автопром‍

Современные автомобили становятся все сложнее и у них появляется большое количество электроники, которое конечно значительно облегчает вождение, но делает авто дороже не только в цене, но и в обслуживании.

При этом сейчас многие компании работают над технологиями, которые в будущем должны появится на серийных моделях. Среди таковых автономная система пилотирования. Пока все автопилоты находятся на тестировании, но не исключено, что в будущем они полностью заменять людей.

Также сейчас активно развивают электрокары, которые, как и любой гаджет нужно заряжать. Так вот, чтобы это делать как можно реже в Volvo создают кузовные панели, которые будут вырабатывать электричество как солнечные панели.

Стоит еще вспомнить технологию прозрачного капота от Land Rover, которую показали в свое время на прототипе, и в ней за счет проекционных экранов видно дорогу прямо под капотом автомобиля.

Также не стоит забывать за систему от Ford и BMW, ведь эти автопроизводители тоже создают инновации. Так, у первого есть система слежения за самочувствием водителя, а у баварской компании разработан уникальный интерфейс для управления опциями автомобиля.