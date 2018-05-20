Об этом свидетельствуют данные по продажам модели в России за период январь-март этого года, опубликованные аналитиками «Автостат».
На российском рынке продажи Mercedes-Maybach S-Klasse выросли на 31%
20.05.2018 12:26
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За отчетный период россияне приобрели 201 Mercedes-Maybach S-Klasse, что на 31% чем за аналогичный период 2017 года, когда продажи составили 153 экземпляра.
Около 80% от всего объёма проданных единиц модели при8шлось на Москву и Подмосковье. Также автомобиль Mercedes-Maybach S-Klasse приобретали жители Северной столицы и Кемеровской области.
Напомним, что сейчас стоимость модели составляет 8,7 миллиона рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с трехлитровым шестицилиндровым мотором с отдачей 270 лошадиных сил. Самая дорогая версия модели оценена в 14,3 миллиона рублей.
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