На российском рынке продажи Mercedes-Maybach S-Klasse выросли на 31%

Об этом свидетельствуют данные по продажам модели в России за период январь-март этого года, опубликованные аналитиками «Автостат».

За отчетный период россияне приобрели 201 Mercedes-Maybach S-Klasse, что на 31% чем за аналогичный период 2017 года, когда продажи составили 153 экземпляра.

Около 80% от всего объёма проданных единиц модели при8шлось на Москву и Подмосковье. Также автомобиль Mercedes-Maybach S-Klasse приобретали жители Северной столицы и Кемеровской области.

Напомним, что сейчас стоимость модели составляет 8,7 миллиона рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с трехлитровым шестицилиндровым мотором с отдачей 270 лошадиных сил. Самая дорогая версия модели оценена в 14,3 миллиона рублей.