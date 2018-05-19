Китайско-немецкий Borgward везет на рынок России два новых кроссовера‍

Возрождённая марка Borgward решила расширять свое присутствие на российском рынке и по последним данным в нашу страну приедет не только кроссовер BX7, но также еще и BX5.

Как ранее сообщал портал «Твоё Авто», в 2018 году до дилеров доберется флагманский кроссовер Borgward BX7. На него компания уже получила ОТСС, благодаря которому стало известно, что в России модель будет предлагаться в 5,6 или 7-местном исполнении.

Моторная гамма автомобиля будет представлена турбированным двухлитровым двигателем, мощность которого в зависимости от комплектации составит 202 или 224 лошадиных силы.

В дальнейшем в дилерские центры поступит BX5, который будет на ступень ниже BX7. Изначально в РФ кроссоверы Borgward будут приезжать из-за границы, но в компании уже давно задумались открыть в нашей стране собственное предприятие и производить на нем автомобили, предназначенные для российского рынка.

Стоит отметить, что у Borgward еще есть кроссоверы BX6 и BX3, вот только пока неизвестно будут ли они поставляться в Россию.