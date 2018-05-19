Компания Audi потроллила Mercedes-Benz в социальных сетях

Между компаниями иногда возникают различные словесные или рекламные дуэли, стоит хотя бы вспомнить «АвтоВАЗ» и Ford , где тогда в рекламных плакатах показывали невесту с явным намеком на российскую новинку.

Но подобные ситуации возникают везде и со всеми конкурирующими компаниями. Недавно в Сети любезностями обменялись Audi и Mercedes-Benz.

Все началось с фотографии, которую сделали во время сьемки рекламы Mercedes-Benz. На снимке виден специализированный автомобиль Audi Q7 с навесным оборудованием на крыше.

Реклама автомобиля Mercedes-Benz создается в Южной Африке и там эта фотография вызвала большое количество обсуждений среди пользователей.

Не осталась в стороне и Audi, которая написала «Похоже, наши друзья действительно уверены — или лучшее, или ничего», сообщает «АвтоРевю».

В Mercedes-Benz не стали отмалчиваться и дали ответ «Зачетная попытка, Audi! Однако, видимо не без причины, именно мы в центре внимания».