Новый компактный кроссовер китайской марки официально поступил в продажу в конце марте текущего года, при этом в компании уже делаться успехами модели.

Как оказалось, новый кроссовер Haval H4 быстро становится популярным, ведь немного больше, чем за месяц компания продала 6 500 Haval H4, тогда как показатель заказов уже превысил отметку 20 тысяч.

Напомним, что китайская новинка, которая предлагается под брендом от компании Great Wall, предлагается с двумя силовыми установками, пару которым составляет семискоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Система привода у кроссовера может быть как на переднюю, так и на обе оси. Стоимость Haval H4 варьируется от 106 000 до 118 000 юаней.