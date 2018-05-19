Прекращение выпуска автомобилей бюджетного сегмента на территории Италии предусмотрено в новой стратегии по развитию компании на ближайшие несколько лет.
В Италии остановят массовое производство бюджетных моделей Fiat
19.05.2018 16:43
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Как сообщают зарубежные источники, компания Fiat Chrysler Automobiles уже скоро представит новую стратегию по развитию.
В ней говорится, что на производственных площадках в Италии будет прекращен выпуск бюджетных моделей, при этом заводы переоборудуют и подготовят к производству только дорогих автомобилей от Fiat, а также на этих предприятиях будет осуществляться сборка моделей марок Maserati и Jeep.
Что касается собираемого сейчас автомобиля Fiat Panda, то его производство перенесут в Польшу. Другие модели бюджетного сегмента тоже планируется выпускать на этом заводе.
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