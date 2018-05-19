В Италии остановят массовое производство бюджетных моделей Fiat

Прекращение выпуска автомобилей бюджетного сегмента на территории Италии предусмотрено в новой стратегии по развитию компании на ближайшие несколько лет.

Как сообщают зарубежные источники, компания Fiat Chrysler Automobiles уже скоро представит новую стратегию по развитию.

В ней говорится, что на производственных площадках в Италии будет прекращен выпуск бюджетных моделей, при этом заводы переоборудуют и подготовят к производству только дорогих автомобилей от Fiat, а также на этих предприятиях будет осуществляться сборка моделей марок Maserati и Jeep.

Что касается собираемого сейчас автомобиля Fiat Panda, то его производство перенесут в Польшу. Другие модели бюджетного сегмента тоже планируется выпускать на этом заводе.